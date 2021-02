Kleine toename aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1943 mensen met Covid-19 opgenomen, twaalf meer dan donderdag. Van deze patiënten zijn er 510 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er dertien minder dan een dag eerder.

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 220 nieuwe patiënten op, achttien minder dan op donderdag. Van hen zijn er twintig opgenomen op de intensive care, dertien minder dan donderdag. In de afgelopen zeven dagen belandden per dag gemiddeld 206 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, twintig meer dan in de week ervoor. Het LCPS spreekt van een “lichte stijging in het gemiddeld aantal opnames.”

Volgens het LCPS volgt de ic-bezetting een licht dalende trend. “We verwachten dat dit deze week aanhoudt.” Maar volgens de organisatie kan dit in de komende weken veranderen door toedoen van de Britse variant. Als die zich meer verspreidt, kan dat ook leiden tot meer ziekenhuisopnames.

Om het aantal opnames goed over het land te spreiden, heeft het LCPS elf patiënten verplaatst in het afgelopen etmaal, geen van hen ligt op de ic.