Senaat achter spoedwet avondklok, wet dit weekend van kracht

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed. Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. “Dat kan zo snel mogelijk, wat mij betreft morgen”, zei justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdagavond aan het eind van het debat.

Voor het wetsvoorstel stemden 45 senatoren en 13 tegen.

Tot de inwerkingtreding van de spoedwet, is de avondklok nog geldig onder de huidige wettelijke grondslag. Dinsdag hing de avondklok aan een zijden draadje, toen de rechtbank in Den Haag onverwacht de juridische onderbouwing onderuithaalde en het straatverbod per direct ophief.

In een spoedappel besloot het gerechtshof in Den Haag dat besluit te schorsen. De avondklok zou in ieder geval geldig zijn totdat het hof inhoudelijk vonnis heeft gewezen over de maatregel. Dat gebeurt vrijdag 26 februari.

Voor de zekerheid zette het kabinet snel een andere wet in elkaar, voor het geval de juridische onderbouwing definitief van tafel moet. Die spoedwet is nu door beide Kamers goedgekeurd tijdens ingelaste debatten.

Het kabinet heeft eerder bepaald dat de avondklok in de ochtend van 3 maart zal aflopen. Dinsdag zal het kabinet bekendmaken of de maatregel wordt verlengd. De avondklok werd op 23 januari ingevoerd en werd al verlengd.