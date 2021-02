Opnieuw lentedrukte verwacht op stranden en in bossen

Het wordt zondag opnieuw stralend en zonnig weer. Reden voor gemeenten om nogmaals mensen op te roepen niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken in bossen en op stranden te mijden. Langs de kust houden politieagenten, boa’s en verkeersbegeleiders zondag toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen.

Weer.nl verwacht dat het zondag nog wat warmer wordt dan zaterdag, met lokaal zelfs 19 graden in het zuidoosten van het land. Zaterdag was de eerste officiële zachte dag van het jaar, waarvoor een temperatuur van 15 graden in De Bilt nodig is. Veel mensen trokken er daarom aan het begin van de voorjaarsvakantie op uit.

In de gemeente Zandvoort werd het bij de Waterleidingduinen zaterdagochtend even te druk, en werd de parkeerplaats aan de Zandvoortselaan voor een korte tijd afgesloten. Maar in de bossen en andere natuurgebieden was het nergens té druk, volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten.

Gemeenten in Kennemerland roepen recreanten op dit weekend zoveel mogelijk in de buurt van hun eigen huis te blijven en rekening te houden met de verwachte drukte in natuurgebieden, op het strand, in de parken en bossen. “Wanneer het te druk is, kom dan op een later moment terug of bezoek een ander gebied. Bij drukte kunnen parkeerplaatsen en toegangswegen afgesloten worden”, aldus de gemeenten in een gezamenlijke oproep.