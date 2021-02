Corona-uitbraak UMCG eist dode; ruim 50 mensen besmet

De uitbraak van het coronavirus in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die vorige week werd vastgesteld, heeft inmiddels één patiënt het leven gekost. Intussen is het aantal besmettingen onder patiënten en personeel opgelopen tot 52 in totaal, 24 patiënten en 28 medewerkers.

Een woordvoerder van het centrum bevestigt een bericht van RTV Noord. Het gaat hier om de ‘Britse’ variant van het virus, die nog besmettelijker is dan de gangbare.

Voor zover de zegsman nu weet, is verder niemand door corona heel ernstig ziek of nog heel veel zieker geworden. Een aantal besmette patiënten is ook gewoon naar huis. Eén bleek er naar het Martini Ziekenhuis in Groningen te zijn overgebracht, voordat geconstateerd was dat deze patiënt ook besmet was.

De uitbraak had plaats op een afdeling met vooral hart- en longpatiënten. Hoe het virus daar kon toeslaan is nog niet bekend, er wordt nog volop bron- en contactonderzoek gedaan.

Honderden medewerkers van het UMCG worden extra getest om verdere verspreiding te voorkomen.