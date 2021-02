Kuipers: cijfers gunstiger dan gedacht, maar speelruimte beperkt

Cijfers over de verspreiding van het coronavirus en de druk die dat geeft op de ziekenhuizen zien er “aanzienlijk gunstiger uit dan we half januari hadden durven hopen”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat geeft wat hem betreft wat lucht, maar hij zegt er wel direct bij dat de speelruimte om maatregelen te versoepelen “beperkt” is.

Kuipers toont begrip voor het kabinetsvoornemen om enkele versoepelingen door te voeren. Het belangrijkste plan is om de middelbare scholen weer deels open te stellen. Mogelijk mogen ook mbo’s en kappers weer de deuren openen.

“Ik snap heel goed de wens om te versoepelen, maar ruimte om heel veel dingen tegelijk te doen is er niet”, aldus de LNAZ-voorzitter. Wijzend op de steekproeven die iedere week worden geanalyseerd om te bepalen welke virusvarianten rondgaan, stelt Kuipers dat de Britse variant minder snel is opgerukt dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begin dit jaar voorzag. Daarmee “koop je tijd”, zegt Kuipers.

In het voorjaar kan het weer bovendien een gunstige invloed hebben en het virus afremmen. Tegelijkertijd worden steeds meer mensen gevaccineerd. Toch tempert Kuipers de verwachtingen. “Over een week of tien zitten we in de eerste week van mei. In die tien weken kan het nog flink ontsporen als de overdracht bijvoorbeeld met 10 procent toeneemt”, schetst hij.