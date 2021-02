Mbo en ho probeert diverse coronasnel- en thuistesten uit

Verscheidene instellingen in mbo en hoger onderwijs, plus de brandweer op Schiphol, gaan op vermoedelijk korte termijn grootschalige proeven doen met diverse coronasnel- en thuistesten. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ettelijke tienduizenden studenten aan gaan meedoen. Een projectleider van VWS bevestigt een bericht van de NOS daarover.

Een van de pilots heeft plaats verspreid over Den Bosch en Breda. Het gaat hier om een thuistest, mede om uiteindelijk te voorkomen dat besmette studenten aan het openbaar vervoer deelnemen. Deze pilot van drie instellingen samen begint met vijftien deelnemers, maar zal over vijf weken moeten zijn uitgemond in een proef waaraan wel 2500 deelnemers meedoen.

De universiteit van Eindhoven neemt deel met een speekselsneltest, waarbij studenten op de campus in een bakje spugen om zo te laten controleren of ze besmet zijn.

Verder zijn onderwijsinstellingen betrokken in Groningen, Delft (deze proef strekt zich ook uit tot Den Haag) , Amsterdam, Nijmegen, Utrecht (en in het kielzog daarvan Amersfoort) en Rotterdam. Nijmegen en Utrecht gaan bijvoorbeeld de ademtest met de SpiroNose uitproberen.