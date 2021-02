Ollongren komt burgemeesters bijpraten over verkiezingen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag naar alle waarschijnlijkheid bijpraten over de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgende maand. Ze gaat onder meer in op de manier waarop gemeenten deze verkiezingen veilig kunnen organiseren binnen de geldende coronamaatregelen, aldus een woordvoerster van het beraad.

De burgemeesters hebben de minister uitgenodigd voor de bijeenkomst. Niet alle burgemeesters zijn enthousiast over het houden van verkiezingen in coronatijd. Op die dag komen veel mensen in stemlokalen en dat zou besmettingshaarden kunnen opleveren. Kiezers komen ook misschien niet opdagen uit angst voor het virus. Enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) wijzen erop dat de verkiezingen misschien precies tegelijk vallen met de piek van een derde coronagolf. Ollongren heeft eerder gezegd dat de verkiezingen zelfs op het laatste moment nog afgeblazen kunnen worden als dat nodig is.

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio worden maandag ook door justitieminister Ferd Grapperhaus ingelicht over het nieuwe maatregelenpakket dat het kabinet dinsdag zal afkondigen. Ze bespreken onder meer of er versoepelingen van de strenge lockdown mogelijk zijn. Grapperhaus en beraadsvoorzitter Hubert Bruls, die burgemeester van Nijmegen is, geven na afloop van de bijeenkomst in Utrecht een toelichting op de besproken punten.