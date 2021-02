Winkelen wordt weer heel beperkt mogelijk

Het wordt weer mogelijk om heel beperkt te winkelen. Vanaf 3 maart mag de detailhandel op afspraak weer klanten ontvangen. “Het wordt weer mogelijk die schoenen of die jas te passen”, zei premier Mark Rutte dinsdagavond op een persconferentie.

Er is wel een hele reeks voorwaarden aan de verruiming verbonden. Klanten moeten zich onder meer vier uur van tevoren hebben aangemeld en per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn. Het bezoek moet minimaal tien minuten duren.

Deze stap moet met name voor kleinere winkeliers een uitkomst bieden. Rutte zei te beseffen dat het voor het grootwinkelbedrijf “geen soelaas” biedt. Daarom gaat het kabinet in gesprek met deze ondernemingen om te kijken welke steun zij nodig hebben.

Op dit moment kunnen klanten bij niet- essentiĆ«le winkels alleen hun bestelling ophalen. Dat wordt ‘click and collect’ genoemd. Dat is sinds een paar weken mogelijk nadat deze winkels half december dicht waren gegaan omdat de besmettingscijfers bleven oplopen.

Winkeliersvereniging INretail pleit al langer voor het openen van de winkels. De detailhandel heeft het zwaar. Volgens de organisatie staan in de sector 50.000 banen op de tocht.