OM: filmpje ‘Journaal-gijzelnemer’ Tarik Z. niet strafbaar

Het filmpje op Instagram waarin de voormalige ‘Journaal-gijzelnemer’ Tarik Z. zegt te zijn teruggekomen om iedereen “te waarschuwen” voor de NOS en de publieke omroep, is niet strafbaar. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie woensdagochtend. “Er worden naar onze inschatting op deze manier geen strafbare feiten gepleegd.”

De NOS nam dinsdag contact op met de politie over een video die op Instagram door Z. werd gedeeld. In de video stelt hij zich voor als “de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen”. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen “te waarschuwen” voor de NOS en de publieke omroep. De NOS deed ook melding bij Instagram.

De politie heeft aan de NOS laten weten dat het filmpje inderdaad van Z. is en de woordvoerder van het OM bevestigde tegen het ANP dat de persoon in het filmpje inderdaad Z. is. “Je kunt er van alles van vinden, maar naar ons idee is dit filmpje op zich niet strafbaar.” Een woordvoerder van de NOS heeft hier woensdagochtend niet direct commentaar op.

De woordvoerder van het OM laat verder weten dat de proeftijd van Z. inmiddels voorbij is. Maar ook al had hij nog wel in zijn proeftijd gezeten, dan nog waren geen voorwaarden geschonden, aangezien het OM in het filmpje niets strafbaars ziet, geeft de woordvoerder aan. Op de vraag of de politie nu extra actie gaat ondernemen richting Z., antwoordt ze: “De politie is altijd waakzaam. Wie zich in de kijker speelt, krijgt aandacht.” Over eventuele beveiliging met ingrijpender maatregelen dan extra alertheid van de politie zegt het OM nooit iets, aldus de woordvoerder.

Tarik Z. drong op 29 januari 2015 gewapend met een gaspistool de studio van het NOS Journaal binnen om zendtijd te eisen. Hij werd kort na zijn actie overmeesterd. Hij kreeg veertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk.