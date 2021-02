Van Dissel: lockdown voorkwam zo’n 41.000 ziekenhuisopnames

De lockdown heeft sinds half december ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen, vertelde Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in een presentatie aan Tweede Kamerleden. Dat is inclusief de effecten van de avondklok en het advies om thuis nog hooguit één persoon per dag te ontvangen. Die maatregelen gingen een maand geleden in.

Volgens de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zijn op de intensive cares circa 6300 opnames voorkomen door alle beperkingen. In de periode waar Van Dissel het over heeft, werden ruim 2500 ic-opnames gemeld. Dat hadden er dus meer dan drie keer zoveel kunnen zijn.

In totaal werden sinds half december iets minder dan 15.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Zonder de lockdown waren dat er volgens de berekeningen van het RIVM dus veel meer zijn geweest. Het instituut houdt ten aanzien van de vermeden opnames een marge aan. De werkelijke aantallen kunnen 5 procent hoger of lager liggen.