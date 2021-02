Vorig jaar meer vertrekkers uit de Randstad dan nieuwe aanwas

Vorig jaar vertrokken meer mensen uit de Randstad dan er nieuwe inwoners toestroomden. Vooral stellen zonder kinderen en vijftigers en zestigers verlaten vaker dan voorheen het stedelijke gebied in het westen van Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek.

Het CBS vergeleek het aantal verhuizingen in de maanden april tot en met december van vorig jaar, met het aantal uit dezelfde periode uit de vijf voorgaande jaren. Daarbij keek het instituut vooral naar verplaatsingen tussen de Randstad en de regio’s daaromheen. In totaal trokken 55.953 personen in 2020 uit de Randstad, tegenover de komst van 42.965 nieuwe inwoners.

De trek uit de Randstad is een ontwikkeling die al langer gaande is, maar nam het afgelopen jaar sterker toe dan voorheen. Volgens een woordvoerder van het CBS is het nog onduidelijk of de coronacrisis daarin een rol speelt. “Het is te vroeg om te beoordelen waar dat precies aan ligt. Het kan een effect van de pandemie van het coronavirus zijn, maar ook een structurele ontwikkeling.”

Van alle stellen zonder kinderen die in 2020 uit het stedelijke gebied verhuisden, vertrok ruim 13 procent naar een regio daarbuiten. In 2015 was dat nog minder dan 10 procent. Voor uit de Randstad trekkende vijftigers en zestigers vond 18 procent vorig jaar een woning in een andere regio. In 2019 was dat 16 procent en in 2015 nog 12 procent.

Daartegenover staat dat twintigers die uit huis gaan juist vaker naar de Randstad verhuizen dan omgekeerd.