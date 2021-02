80.000 medewerkers wijkverpleging aan de beurt voor coronavaccin

Medewerkers van de wijkverpleging mogen zich de komende tijd laten vaccineren tegen het coronavirus. Vanaf donderdag kunnen ze een afspraak maken bij het callcenter van de GGD. Dat kunnen ze doen nadat ze via hun werkgever een uitnodiging hebben ontvangen. Alle zorgmedewerkers die direct contact hebben met cliënten komen in aanmerking. Dat zijn zo’n 80.000 mensen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om te grote drukte in één keer te voorkomen, worden de medewerkers in groepen uitgenodigd. De mensen die in de wijkverpleging werken, worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder, of met specifieke medische aandoeningen, krijgen het effectievere vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden.