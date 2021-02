Burgemeesters willen meedenken over wat buiten wel kan

Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. Heropenen van de terrassen op 2 maart mag binnen de geldende coronamaatregelen niet, maar er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. “We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden”, aldus de Brabantse burgemeester.

Donderdag riepen 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) horecaondernemers op om dinsdag hun terrassen weer te openen. Initiatiefnemer van de actie Johan de Vos uit Breda besprak de plannen donderdag met de gemeente. Depla: “Terrassen openen kan ik niet toestaan, maar ik snap het probleem. De parken puilden de afgelopen dagen uit met mensen die zelf eten en drinken meebrachten en de horeca moet de terrassen maar gesloten houden. We kunnen als gemeente ook niet steeds parken blijven leegvegen. Dan kom je als handhavers tegenover de maatschappij te staan.”

Andere burgemeesters, zoals Pieter Broertjes van Hilversum, onderschrijven de mening van Depla. In het Veiligheidsberaad is eerder ook al gepleit voor verruiming van de maatregelen in de buitenlucht. Depla: “Er zouden meer afhaalpunten kunnen komen voor eten en drinken, zodat de drukte beter wordt gespreid. Er kan meer en beter gebruik worden gemaakt van straatmeubilair dat er toch al staat. Corona is iets waar we mee moeten leren omgaan en dan kan je het beter gecontroleerd en veilig doen dan ongecontroleerd groepen laten ontstaan. Want het terrasseizoen gaat echt binnen een paar weken van start, dat houden we niet tegen.”