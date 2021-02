Trimbos: toename van psychische klachten in coronatijd

Het Trimbos-instituut ziet een toename van psychische klachten tijdens de coronacrisis. Uit een peiling onder bijna 1300 mensen eind januari blijkt dat de deelnemers hun leven een 6,6 gaven, tegenover een 7 in de maanden daarvoor. Kort voor de peildatum werd op 20 januari een aanscherping van de lockdown aangekondigd, mede vanwege de oprukkende Britse variant van het virus.

Het was de derde keer dat het instituut een dergelijke peiling uitvoerde. In het nieuwste onderzoek geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat hun mentale gezondheid sinds het begin van de coronacrisis achteruit is gegaan. In oktober was dat nog 1 op 6.

Ook hebben mensen volgens Trimbos vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en eenzaamheid. De jongste groep respondenten van tussen de 20 en 35 jaar heeft hier het meeste last van. Deelnemers geven aan dat zij meer sociaal contact en perspectief belangrijk vinden om de coronacrisis goed door te komen.

De angst voor het coronavirus zelf is gelijk gebleven, stelt Trimbos. Wel waren er vergeleken met oktober meer stressklachten vanwege corona en de maatregelen die van kracht zijn. Een meerderheid (60 procent) gaf echter ook aan dat ze wel nog iets positiefs kunnen benoemen aan de coronacrisis, zoals meer saamhorigheid en rust.