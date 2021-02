Aanhoudingen in werkend drugslab in Kootstertille

Twee mannen van 47 en 53 jaar zijn vrijdagavond aangehouden in een werkend drugslaboratorium in het Friese Kootstertille (gemeente Achtkarspelen). De inval door de politie werd gedaan na een tip.

De politie trof de mannen aan in een loods aan de Oastkern, waar ze bezig waren met de productie van methamfetamine (crystal meth). Agenten troffen in de loods ook grondstoffen aan voor de productie van deze synthetische harddrugs.

Volgens de politie was sprake van een gevaarlijke situatie voor omwonenden. Een drugslab kan brand of een ontploffing veroorzaken omdat er met levensgevaarlijke chemicaliƫn wordt gewerkt.

De twee verdachten zijn ingesloten en worden gehoord over hun betrokkenheid bij het drugslab. Het drugslab wordt zaterdag ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.