Rutte precies evenveel dagen premier als ‘Vadertje Drees’

Demissionair premier Mark Rutte is op 27 februari precies even lang minister-president als PvdA-icoon Willem Drees was toen hij eind 1958 aftrad: in totaal 3789 dagen. Daarmee is Rutte na zaterdag de op één-na-langstzittende naoorlogse premier van Nederland.

Rutte is sinds 14 oktober 2010 premier. Drees (1886-1988) was minister-president van 7 augustus 1948 tot 22 december 1958. Vadertje Drees, zoals de PvdA’er liefkozend werd genoemd, gaf leiding aan in totaal vier kabinetten en loodste Nederland door de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

De langstzittende naoorlogse premier is Ruud Lubbers (1939-2018). De CDA’er was in totaal 4309 dagen minister-president, van 1982 tot 1994. Hij voerde drie regeringsploegen aan, twee met de VVD en één met de PvdA.

Mocht Rutte na de verkiezingen opnieuw het kabinet gaan leiden, dan is de kans dat hij Lubbers inhaalt groter dan ooit. Vanaf verkiezingsdag, op 17 maart, heeft hij nog precies 502 dagen te gaan.