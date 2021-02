Weer.nl: winter was nat, zacht en toch vrij zonnig

Ondanks een periode met strenge vorst en sneeuw is de meteorologische winter dit jaar met een gemiddelde temperatuur van 4,4 graden zacht te noemen, meldt Weer.nl. Normaal wordt in een meteorologische winter (1 december – 1 maart) een gemiddelde temperatuur van 3,4 graden gemeten. Ook was deze winter volgens het weerbureau een stuk natter. Zonnig was het ook: de zon scheen ruim 30 uur meer dan gemiddeld in de winterperiode.

Dat de winter als zacht in de boeken terechtkomt, is toe te schrijven aan de laatste twee weken van februari. Die verliepen recordzacht met lenteachtige temperaturen. Op 24 februari werd in Arcen de hoogste temperatuur van 19,8 graden bereikt en in De Bilt was het met 18,7 graden niet eerder zo vroeg in het voorjaar zo zacht.

Twee weken daarvoor werd tijdens de vorstperiode in de Achterhoek de laagste temperatuur gemeten. In Hupsel was het op 9 februari -16,2 graden. Het betekende de eerste zeer strenge vorst in acht jaar. Liefst zeven nachten achter elkaar vroor het streng.

Desondanks telde de winter volgens Weer.nl minder nachten met vorst: 29, tegen 38 normaal gesproken. Ook het aantal nachten met matige vorst was minder. Negen keer daalde het kwik onder de -5 graden, terwijl dat normaal elf keer gebeurt. Het aantal ijsdagen, waarop het de hele dag vriest, en nachten met strenge vorst waren wel gemiddeld.

Afgelopen winter viel meer regen dan gebruikelijk in de maanden december, januari en februari. Gemiddeld over het land viel 266 millimeter neerslag, tegen 205 millimeter normaal. Waren de eerste twee maanden somberder, in februari liet de zon zich veel vaker zien dan gebruikelijk is. Maandag 1 maart begint de meteorologische lente.