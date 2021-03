OM: geen onderzoek naar inmenging koninklijk huis in zaak-Poch

De rijksrecherche zal geen onderzoek doen naar mogelijke inmenging uit kringen rondom het koninklijk huis in de zaak van de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch. Dat zegt een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.

Als er al sprake zou zijn van een strafbaar feit, zou dit volgens de OM-woordvoerder verjaard zijn. “Dat is de reden dat er geen nader onderzoek van de rijksrecherche volgt.”

Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorige week per motie om de rijksrecherche te laten onderzoeken of iemand namens het koninklijk huis heeft geprobeerd het strafrechtelijk onderzoek naar Poch te beïnvloeden. Aanleiding was een rapport van een commissie onder leiding van Ad Michielse over het onderzoek naar Poch en zijn uitlevering aan Argentinië.

De commissie meldde dat er in 2007 een telefoontje was gepleegd naar de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust, dat een faciliterende rol speelde bij het vooronderzoek naar Poch. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij vluchten boven zee waarbij tegenstanders van het regime van de Argentijnse dictator Videla uit vliegtuigen werden gegooid.

Een vrouw claimde te bellen namens kringen rond de Oranjes. Het onderzoek naar Poch was op dat moment nog maar bij weinig mensen bekend. De belster vond de situatie pijnlijk voor toen nog prinses Máxima, wier vader destijds deel uitmaakte van het regime. De commissie-Machielse had navraag gedaan naar de kwestie, maar kon geen onderbouwing vinden voor de bewering.

De voorstanders van een nieuw onderzoek vinden evenwel dat het telefoontje “kan worden gezien als een poging om een lopende strafzaak te beïnvloeden”.