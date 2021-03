Prinses Alexia gaat 2 jaar in Wales naar school

Prinses Alexia gaat na de zomer twee jaar naar school in Wales. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze gaat naar de United World College of the Atlantic in Wales. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader koning Willem-Alexander.

De 15-jarige Alexia zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In Wales voltooit ze daarmee haar middelbare schoolcarrière.

Koning Willem-Alexander ging van 1983 tot 1985 naar het Atlantic College. Tegenwoordig is hij beschermheer van de school.

Alexia komt tijdens haar tijd in Wales waarschijnlijk de Spaanse prinses Leonor, dochter van koning Felipe en koningin Letizia, tegen. Vorige maand werd bekend dat zij een tweejarige studie gaat volgen aan het Atlantic College. Recent ging ook prinses Elisabeth van België, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, naar Wales.

De RVD waarschuwt dat de mediacode ook in Wales van kracht is. “De periode van de schooltijd van de prinsessen is privé. Op uitdrukkelijk verzoek van de ouders wordt een beroep gedaan op de media de persoonlijke levenssfeer van hun dochters te blijven respecteren.”