Inhoudelijke behandeling Marengo begint na uitstel op 22 maart

De inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Marengo begint op maandag 22 maart. De zaak zou eigenlijk al vanaf 15 februari beginnen, maar de rechtbank Amsterdam besloot dat uit te stellen in verband met de huidige coronacrisis. De rechtbank noemde het toen “niet verantwoord” om zo’n groot proces, met veel betrokkenen, door te laten gaan.

Het proces draait om zeventien mannen die verdacht worden van onder meer liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. De zittingen zijn in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Op de eerste zittingsdag worden alle verdachten in de gelegenheid gesteld om te reageren op de verdenkingen. De rechtbank verwacht tot ver in 2022 bezig te zijn met de zaak.

Komende week zijn nog twee voorbereidende zittingen in het monsterproces gepland.