Deze winter nul officiële griepgevallen vastgesteld

Er is deze winter geen enkel officieel geval van de griep in Nederland vastgesteld, meldt het AD op basis van cijfers van kennisinstituut Nivel, dat samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen in Nederland monitort.

Bij huisartspraktijken die structureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van virussen, werd geen enkel positief geval aangetroffen. “We volgen het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus, maar alles wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van huisartsen vinden we het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen”, zegt Mariëtte Hooiveld van Nivel in de krant.

Uit de Nivel-cijfers blijkt dat mensen wel met griepachtige klachten bij de huisarts kwamen, maar geen enkele keer bleek het ook daadwerkelijk om de griep te gaan. In plaats daarvan blijkt het vaak om het corona-, rhino- of enterovirus te gaan.

Ook in de rest van West- en Noord-Europa zijn deze winter bijna geen griepgevallen vastgesteld. “Hoewel er continu op griep getest is, is het aantal gevallen overal kleiner dan gedacht. In februari en maart 2020 maakte influenza een opmars op het noordelijk halfrond, wat normaal is voor die tijd. Maar vanaf half maart, toen corona echt opkwam, vertoonde het aantal griepgevallen plots een scherpe daling. Sindsdien zit het influenzavirus op een laag niveau”, zegt een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tegen het AD.

Volgens deskundigen kan het grotendeels stilvallen van het internationale vliegverkeer een grote invloed hebben gehad op het aantal griepgevallen, net als de toename in het aantal mensen dat zich voor dit seizoen heeft laten vaccineren tegen de griep.

Toch zal het griepvirus nooit helemaal verdwijnen. “Er is altijd influenza, zoals er altijd corona zal zijn”, voorspelt viroloog Ab Osterhaus in de krant. Hij verwacht zelfs dat het virus mogelijk komende winter zal toeslaan als de coronamaatregelen zijn losgelaten. “Vergelijk het maar met een vijandelijk leger dat een slag verliest, en zich daarna terugtrekt van het strijdtoneel om zich verscholen in de bosjes te beraden op een nieuwe strategie. Na zo’n periode kan een virus harder toeslaan”, aldus Osterhaus.