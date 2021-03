Stemmen in coronatijd: drive-throughs, tenten en een trailer

Een zogenoemde verkiezingstrailer, drive-throughs en tenten in de buitenlucht. De gemeenten zijn vanwege het coronavirus inventief met het creëren van ruime plekken waar mensen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen halverwege maart kunnen stemmen.

Onder meer Utrecht, Enschede, Amsterdam en Rotterdam krijgen een stemdrive-through. In Utrecht kunnen mensen op de fiets en met de auto terecht op de P&R Westraven. In Rotterdam komt een drive-through bij de Kuip in Zuid en eentje bij Melanchtonweg in Noord. In Amsterdam wordt bij de RAI een stembureau voor auto’s ingericht. Vanwege de stemvrijheid en het stemgeheim mogen er geen andere volwassenen dan de bestuurder in de auto zitten. Ook komt er een speciale fietsstraat om te stemmen.

In Utrecht gaat de gemeente rondrijden met een speciale verkiezingstrailer. “We rijden hiermee naar wijken waar over het algemeen de animo om te stemmen laag is. Bij andere verkiezingen deden we dit met een busje, maar dat is niet coronaproof. De trailer is dat wel”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Ook Rotterdam krijgt een mobiel stembureau, de route hiervan wordt later bekend. Andere bijzondere stemplekken in Utrecht zijn stadion De Galgenwaard en het Spoorwegmuseum. In Den Haag kan onder meer gestemd worden in het Kurhaus, de Koninklijke Schouwburg en het Hilton Hotel. In Amsterdam zijn stemlocaties op Centraal Station, in de Melkweg, Pathé de Munt en het Scheepvaartmuseum.

Diverse grote gemeenten gaan de stemmen na de verkiezingen tellen op een centrale plek. Volgens de gemeente Utrecht is het doel hiervan om de stemmen efficiënter te tellen zodat er minder fouten worden gemaakt en er minder herteld hoeft te worden. “Bovendien is het nu beter te regelen met het coronavirus. Mensen kunnen beter afstand houden”, aldus een woordvoerster.

De gemeente Utrecht gaat de stemmen centraal tellen in de Jaarbeurs. Eerst worden op 17 maart de stemmen per partij geteld en een dag later de stemmen per persoon. De stembussen zullen vanaf de stemlokalen per bussen naar de Jaarbeurs worden gebracht. In Rotterdam worden de stemmen verzameld in Ahoy. Ook het vervoer van de stemmen naar deze locaties gaat met bussen.

In Enschede gaat de gemeente de stemmen in de Diekmanhal centraal tellen. Op het parkeerterrein bij deze hal komt ook een van de twee stemdrive-throughs waar mensen met de auto, fiets of scootmobiel doorheen kunnen rijden. Op een aantal plekken in de stad worden ook tenten neergezet waar mensen in de buitenlucht kunnen stemmen.