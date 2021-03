De Jonge: jonge zestigers worden volgens schema geprikt

Mensen tussen de 60 en 65 jaar oud, worden gewoon volgens schema geprikt. “Die groep wordt al volop uitgenodigd”, zegt coronaminister Hugo de Jonge. Dat het AstraZeneca-vaccin ook bij 65-plussers kan worden gezet volgens de Gezondheidsraad, brengt daar geen verandering in.

Het is een “advies dat de mogelijkheden verruimt”, zegt De Jonge. Oorspronkelijk adviseerde de Gezondheidsraad het vaccin in te zetten voor mensen van 60 tot en met 64 jaar, en enkele medische risicogroepen zoals mensen met het syndroom van Down en mensen met extreem overgewicht.

In principe wordt bij de verdeling van de verschillende vaccins een ‘oud naar jong’-strategie gehanteerd, maar het nieuwe advies van de Gezondheidsraad betekent dus niet dat de groep 60-64 jaar toch later wordt geprikt met het AstraZeneca-vaccin, aldus De Jonge.

Overigens moet het kabinet nog een besluit nemen over het advies van de Gezondheidsraad, dat eerder maandag naar buiten kwam. “Hoe precies en wat het betekent, dat laat ik zo snel mogelijk weten”, zei De Jonge.

De Gezondheidsraad zegt ook dat mensen die recent Covid-19 (de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt) hebben gehad, aan één prik genoeg hebben. Normaal gesproken hebben mensen die een prik van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca krijgen, een tweede dosis nodig. Maar mensen met Covid-19 hebben nog zes maanden antistoffen, en een enkele dosis versterkt die stoffen voldoende, waardoor ze goed genoeg beschermd zijn voor het virus.

Het kabinet neemt dat advies over, dat er mogelijk voor zorgt dat meer mensen sneller geprikt kunnen worden. Maar, zoals De Jonge al eens eerder waarschuwde, wordt het waarschijnlijk ingewikkeld dat allemaal te regelen. Het “wordt nog puzzelen”, zegt de bewindsman.