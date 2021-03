Kabinet beslist over langere coronamaatregelen tot eind maart

Het kabinet besluit maandag over de coronamaatregelen na 15 maart, als de huidige beperkingen zouden aflopen. Uitgelekt is al dat de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zaterdag in het Catshuis bespraken dat er nog geen versoepelingen kunnen komen en dat de avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de harde lockdown geldt tot die tijd, meldden ingewijden.

Volgens de bronnen zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maandagavond tijdens hun persconferentie zeggen dat eind van deze maand meer mogelijk moet worden. Dan moeten de besmettingscijfers wel de goede kant op gaan. Dat is nu nog steeds niet het geval, met opnieuw meer nieuwe besmettingen het afgelopen weekend dan gemiddeld.

Voorop staat bij een mogelijke versoepeling eind maart de heropening van hogescholen en universiteiten en van buitenterrassen en dat volwassenen weer in kleine teams buiten mogen sporten. Op 23 maart zal het kabinet hierover een besluit nemen. Vanaf medio maart wordt in ieder geval wel één kleine beperking opgeheven: dan mogen kinderen weer zwemlessen volgen in binnenbaden.

Ook is al uitgelekt dat het negatieve reisadvies wordt verlengd tot zeker 15 april. Niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden dringend ontraden. Dat geldt al sinds medio december toen het kabinet alle landen in de wereld op code oranje zette.

Woensdag zal de Tweede Kamer over het coronabeleid debatteren. Ze komen daarvoor terug van verkiezingsreces.