‘Ook tijdstip coronasteun is cruciaal voor horecaondernemers’

De nood bij de horecaondernemers is hoog en coronasteun zoals de TVL-regeling is van levensbelang. Ook het tijdstip van het uitbetalen van die steun is cruciaal om te overleven. Dat zei de advocaat van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tijdens de behandeling van een kort geding voor de rechtbank in Den Haag om een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk te laten uitbetalen.

Veel eigenaren van restaurants en caf├ęs hebben eind februari bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar “binnen 16 weken”. De vertraging zou te maken hebben met “ingrijpende systeemwijzigingen”. In een openingspleidooi zei de advocaat van KHN niet te begrijpen waarom de systeemwijzigingen niet waren voorbereid. Volgens hem was daarvoor zeker twee maanden de tijd.

De TVL, voluit Tegemoetkoming Vaste Lasten, is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. In december is door de overheid besloten dat de hoeveelheid subsidie voor een ondernemer afhankelijk zou worden van diens omzetverlies. Bij 30 procent omzetverlies is het subsidiepercentage 50 procent. Bij 100 procent omzetverlies loopt dit op naar 70 procent.

Dit kort geding bij de rechtbank in Den Haag is niet de enige gang naar de rechter van de horecabranche. KHN kondigde eerder al een rechtszaak aan om de sector weer te laten openen. Als onderdeel van die zaak wil de organisatie via een bodemprocedure ook een schadevergoeding voor horecaondernemers regelen. Wanneer de partijen elkaar hiervoor bij de rechter treffen is nog niet bekend, want de dagvaarding is nog niet verstuurd.