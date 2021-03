Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Niet omhoog, niet omlaag. Dat is waar de uitbraak van het coronavirus in Nederland ongeveer staat. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve tests geregistreerd als in de week ervoor.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat meldde vorige week dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.

De grootste brandhaard van het land is momenteel het noorden van Noord-Holland. Daarna volgen Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. Het aantal gevallen is naar verhouding het laagst in Gelderland-Midden, Zuid-Limburg en Twente.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiƫnten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1133, van wie 224 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 309). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,04. Dat getal, gebaseerd op de situatie van een paar weken geleden, geeft aan dat het virus zich langzaam maar zeker nog uitbreidt.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op iets meer dan een miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden ruim 330.000 ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.