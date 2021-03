Al duizenden briefstemmen binnen bij gemeenten

Het briefstemmen komt een week voor de verkiezingen aardig op gang. Vanwege de lockdown mogen ruim 2,4 miljoen 70-plussers deze Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen.

Utrecht heeft 6200 briefstemmen ontvangen, dat is bijna een kwart van het aantal stemgerechtigden. Amsterdam heeft op woensdag 8 procent van de verstuurde briefstembiljetten ingevuld teruggekregen.

De gemeente Zwolle had dinsdagavond 1500 briefstemmen. Een woordvoerder dankt dat onder meer aan een filmpje waarin oud-PvdA-leider Job Cohen (73) uitlegt hoe briefstemmen werkt: “Cohen valt in de doelgroep en vertelt helder welke vakjes je moet aanvinken en wat er precies in welke envelop moet. Ik denk dat 70-plussers daarom goed snappen hoe ze hun stem moeten uitbrengen”.

Tilburg ging in een week tijd van 140 ontvangen briefstemmen naar bijna 6000 op woensdagmiddag. In Maastricht kreeg de gemeente tot nu toe ruim 2500 stemmen. Rotterdam heeft het precieze aantal niet geteld, maar heeft zo’n vijftig postzakken met stemmen binnen. Volgens een woordvoerder van die gemeente gaat het waarschijnlijk om ruim een kwart van de 70-plussers die dit jaar per post kunnen stemmen.

De gemeenten hebben tot donderdag om de briefstembiljetten naar de 70-plussers te versturen. De senioren kunnen tot uiterlijk dinsdag 16 maart 17.00 uur de retourenvelop opsturen. Om half acht ’s ochtends op woensdag 17 maart beginnen de gemeenten met het tellen van de briefstemmen.