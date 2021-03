Meer Nederlanders kunnen stemmen vanuit het buitenland

Bij de Kamerverkiezingen mogen 92.772 Nederlanders die in het buitenland wonen, hun stem uitbrengen. Dat zijn er meer dan bij de vorige verkiezingen, in 2017. Toen stonden 80.066 kiezers geregistreerd.

Het aantal stijgt omdat Nederlanders in het buitenland sinds april 2017 permanent geregistreerd staan. Ze krijgen automatisch het stembiljet thuis. Vroeger moesten landgenoten in den vreemde zich bij elke verkiezing opnieuw registreren.

De meeste Nederlanders in het buitenland stemmen per brief. Die brief sturen ze naar het stadhuis van de gemeente Den Haag, waar de stemmen bij elkaar worden opgeteld. Mensen die net over de grens in Belgiƫ of Duitsland wonen, mogen met hun kiezerspas in Nederland stemmen. Ook mogen Nederlanders in het buitenland iemand in Nederland een volmacht geven om namens hen de stem uit te brengen.

Bij de vorige Kamerverkiezingen kreeg D66 de meeste stemmen uit het buitenland, op de voet gevolgd door VVD. GroenLinks was in die groep de derde partij.