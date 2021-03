Rutte: op zijn vroegst ‘in volgende ronde’ fysiek hoger onderwijs

Ondanks aandringen van verschillende partijen in de Tweede Kamer, vindt premier Mark Rutte het nog onverstandig om universiteiten en hogescholen binnenkort fysiek onderwijs te laten geven. Daarvoor zijn de risico’s nog te hoog, zegt de premier woensdag in de Kamer, wijzend naar de adviezen van experts. Wel wil hij “bij voorkeur kijken of het mogelijk is om in de volgende ronde voor het hoger onderwijs dingen mogelijk te maken”. Het zou dan gaan om versoepelingen die vanaf 31 maart gelden.

“Dit is geen suggestie, het is een dringende oproep”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in debat met de premier over het hoger onderwijs. Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en SGP-leider Kees van der Staaij hameren op het belang van fysieke colleges en lessen, voor de mentale gesteldheid van jongeren. Segers pleitte bijvoorbeeld voor een “tussenoplossing”: het kabinet kondigde eerder een maatregelenpakket voor jongeren aan, waar ook ontmoetingen in worden geregeld. Mogelijk kunnen hogescholen en universiteiten daarbij een rol spelen.

Rutte wil daar wel naar kijken maar is zelfs over die stap “niet hoopvol”. Hij erkent ook dat het belangrijk voor jongeren is dat ze weer fysiek les kunnen krijgen en leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Maar de experts van het OMT adviseren om nog niet te versoepelen, benadrukt de premier. Hij wil daarnaast eerst kijken welk effect het winkelen op afspraak en het openen van het voortgezet onderwijs op het aantal besmettingen heeft. Die versoepelingen zijn begin maart aangekondigd. Alleen als de cijfers een beetje stabiel blijven, “dan komt het hoger onderwijs in beeld”.