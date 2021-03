EMA: Gebruik van coronavaccin AstraZeneca hoeft niet te stoppen

Landen hoeven niet te stoppen met het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat adviseert de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). “De veiligheidscommissie van het EMA vindt dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico’s en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan terwijl het onderzoek naar gevallen van trombose en embolie loopt”, laat de in Amsterdam gevestigde organisatie weten.

Meerdere landen, waaronder Denemarken en Oostenrijk, waren tijdelijk gestopt met het toedienen van AstraZeneca-doses. Meerdere mensen hadden trombose en embolie gekregen na vaccinatie. Een vrouw in Oostenrijk en iemand in Denemarken zijn daaraan overleden, maar volgens het EMA is er geen aanwijzing dat dit door het vaccin komt.

Nederland heeft nog geen besluit genomen over het vaccin en wachtte op het advies van het EMA.

Tot nu toe hebben 5 miljoen Europeanen het vaccin van AstraZeneca gekregen. Onder hen zijn dertig gevallen van trombose en embolie. Dat is niet hoger dan onder de algemene bevolking, aldus het EMA.