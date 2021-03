Nederland krijgt te maken met eerste lentestorm

Het wordt donderdag een echte stormdag. In het hele land komen er zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, en in het noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur.

De harde windvlagen kunnen schade aan gebouwen en bomen toebrengen en hinder voor het verkeer opleveren, zeker in de kustgebieden. Het KNMI heeft voor donderdag voor het hele land code geel afgekondigd.

Volgens Weer.nl ligt het hoogtepunt rond het middaguur. Aan zee is de wind stormachtig (windkracht 8) en aan de Noord-Hollandse kust, het Waddengebied en mogelijk het IJsselmeer zelfs windkracht 9, storm dus. In het hele kustgebied komen windstoten met snelheden tot 110 kilometer per uur voor, in het binnenland is dat tot 90 kilometer per uur. Lokaal kan er een bui vallen.

In de loop van donderdagmiddag neemt de wind langzaam weer af, maar aan de kust blijft het onstuimig. Het blijft tot en met maandag flink waaien en regenen, zeker aan zee staat er een krachtige wind.