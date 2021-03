Aboutaleb doet aangifte wegens verduistering van stempassen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft aangifte gedaan van de verduistering van 195 stempassen in de wijk Bloemhof. Aboutaleb maakte dit vrijdag bekend aan de gemeenteraad.

PostNL had eerder al een intern onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat een postbezorger van PostNL een deel van zijn post niet heeft bezorgd, waaronder de 195 stempassen bestemd voor kiesgerechtigden in drie straten in de wijk.

Dit onderzoek werd ingesteld nadat bewoners hadden gemeld dat ze geen stempas hadden ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Inmiddels hebben de kiesgerechtigden een brief van de gemeente ontvangen met daarin informatie hoe een vervangende stempas kan worden aangevraagd. Dit kon tot vrijdag 17.00 uur.