Laatste dag 70-plussers om stem op post te doen

70-plussers kunnen vrijdag hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen nog op de brievenbus doen. Vanwege het coronavirus mogen mensen in deze leeftijdscategorie dit keer schriftelijk hun stem uitbrengen.

Vanaf de eerste week van maart konden ze de stem op de post doen naar de gemeente waar ze wonen. Als het op vrijdag nog niet is gelukt, dan kunnen de 70-plussers nog wel tot en met 17 maart naar aangewezen punten in hun gemeente om de briefstem zelf direct af te geven.

In totaal 2,4 miljoen 70-plussers kunnen per brief stemmen. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) liet woensdag weten dat van 400.000 briefstemmen die sinds deze week door PostNL zijn ontvangen 2,5 procent ongeldig is. Het gaat om briefstemmen die in de verkeerde envelop zitten. Men krijgt er namelijk twee: een envelop voor het stembiljet, waarop ‘Deze envelop is alleen voor het briefstembiljet’ staat, en een retourenvelop. Op de retourenvelop staat het adres en antwoordnummer. De dichtgeplakte envelop met daarin het stembiljet gaat samen met de ondertekende stempas in de retourenvelop. Door het stembiljet in een aparte, gesloten envelop te stoppen en bij de stempas weg te houden, blijft het geheim wat de kiezer heeft gestemd.

Volgens een peiling van het ministerie willen ongeveer 800.000 70-plussers stemmen via de post. Dat zou betekenen dat er mogelijk 20.000 stemmen verloren gaan komende verkiezingen, bij een percentage van 2,5 procent aan ongeldige stemmen.