RIVM: huisartsen en GGD’en annuleren prikafspraken

De komende twee weken, tot en met zondag 28 maart, wordt niemand in Nederland gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen met een afspraak hiervoor krijgen daarover bericht van de GGD of hun huisarts. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondagavond.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte eerder op zondag bekend op advies van de Nederlandse medicijnautoriteit CBG uit voorzorg te stoppen met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca.

Het RIVM heeft de GGD’en en huisartsen van dit besluit op de hoogte gebracht.

Het vaccin van AstraZeneca wordt in Nederland gegeven aan mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, patiƫnten in GGZ-instellingen en medewerkers in de langdurige zorg. In sommige gevallen wordt het vaccin toegediend door de GGD, in andere gevallen door huisartsen. De inenting met het vaccin van AstraZeneca is op 12 februari gestart. Het interval tussen de eerste en de tweede prik is 12 weken.

Het besluit om het AstraZeneca-vaccin de komende tijd niet meer te gebruiken is uit voorzorg genomen, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.