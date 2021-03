Huisartsen worden op de hoogte gebracht van AstraZeneca-besluit

Huisartsen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie van Volksgezondheid om uit voorzorg voorlopig te stoppen met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Zij zullen daarna zelf contact opnemen met hun patiënten om eventuele prikafspraken te annuleren, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hoeveel afspraken de huisartsen de komende twee weken hadden staan, is vooralsnog niet bekend.

De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie is zondagavond begonnen per regio de huisartsen te informeren. De woordvoerder van de LHV laat weten dat ook onder de huisartsen steeds meer vragen leefden over mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin.