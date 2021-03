Zeven aanhoudingen na schietincident in trein

Zeven personen zijn dinsdagochtend aangehouden na een schietincident in een trein in Koog aan de Zaan. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond.

De politie kreeg even na 09.30 uur een melding van een conflict tussen meerdere personen in de trein. Daarbij is mogelijk geschoten. De arrestanten zijn een 18-jarige man uit Zaanstad, een 16-jarige jongen uit Ter Apel, een jongen van 16 uit Zaandijk, een 16-jarig meisje uit Koog aan de Zaan, een jongen van 15 uit Zaandam, een 17-jarige jongen uit Zaanstad en een verdachte van wie de leeftijd en woonplaats niet bekend zijn. Ze worden op het politiebureau verhoord.

Marjan Rintel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, spreekt van een “verschrikkelijk incident”. “Hoe halen mensen het in hun hoofd om een pistool mee de trein in te nemen? Onze medewerkers moeten daar hun werk kunnen doen en onze reizigers op een veilige manier naar hun bestemming kunnen brengen. We steunen de politie en ik vertrouw erop dat de daders hun straf niet zullen ontlopen.”

Het treinverkeer tussen Zaandam en Wormerveer lag enkele uren stil als gevolg van het incident. Wat de aanleiding was voor het conflict, is nog niet bekendgemaakt.