Klaver tegen Segers: geen coalitiedwang over ethische onderwerpen

De Tweede Kamer zou het laatste woord moeten hebben over medisch-ethische kwesties. Die zouden niet in een regeerakkoord taboe moeten worden verklaard. Dat vindt Jesse Klaver. “Zoiets fundamenteels kun je niet in coalitiedwang afdwingen”, zegt de GroenLinks-voorman.

Klaver ging dinsdagavond in debat met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. In de vorige formatie spraken D66 en CU, twee partijen die heel verschillend denken over medisch-ethische kwesties, af om dit soort onderwerpen te ‘parkeren’. Ook D66 pleit er inmiddels ook voor deze onderwerpen aan het parlement te laten.

De GroenLinks-leider noemde als voorbeeld de kwestie van het ‘voltooid leven’. “Ik zal u nooit vragen om voor voltooid leven te stemmen, maar u wilt dat eigenlijk wel van mij en mijn Kamerleden vragen dat te doen.” Volgens Klaver zijn er “veel vraagtekens” bij deze kwestie, maar zou het wel een “vrije kwestie” moeten zijn voor partijen die in een coalitie zitten.

Segers ziet het anders, en wil juist niet deel uitmaken van een kabinet dat iets dergelijks zou moeten uitvoeren, als de Kamer daar in meerderheid voor zou stemmen. “Iedereen mag in vrijheid kiezen, en ik kies in vrijheid of ik mijn principes hierin wil verliezen. Ik zal niemand ergens toe dwingen, maar dwing mij dan niet iets uit te voeren wat heilloos is.”