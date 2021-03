Kiezers brengen hun stem uit voor Tweede Kamerverkiezingen

Alle stembureaus in Nederland zijn woensdag op de derde verkiezingsdag sinds 07.30 uur geopend. Sommige stemlocaties waren zelfs al eerder open, zoals in Castricum. Op station Nijmegen opende het stemlokaal om 05.15 uur.

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo mogen kiezers hun potlood waarmee gestemd is, meenemen naar huis. Om die reden is het potlood wel kleiner dan voorgaande jaren.

Het was woensdag, op de officiƫle verkiezingsdag, in de ochtend al aanzienlijk drukker dan voorgaande dagen. Het weer hoeft geen spelbreker te zijn want woensdag blijft het overwegend droog. De verwachting is dat de opkomst ongeveer hetzelfde zal zijn als in 2017, bijna 82 procent.

Wegens het coronavirus zijn de mogelijkheden om te stemmen uitgesmeerd over drie dagen. Maandag en dinsdag konden kwetsbaren en mensen uit een risicogroep in relatieve rust tot 21.00 uur terecht.

Een groot aantal politici en lijsttrekkers hadden in de ochtend al gestemd, onder wie demissionair premier Mark Rutte. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) keer raar op toen hij in Rotterdam in het stemlokaal stond. De bewindsman had per ongeluk zijn oude paspoort meegenomen, waar de gaten al in zaten om het onbruikbaar te maken. De minister ging onverrichter zake naar huis om later een nieuwe poging te wagen.