Mogelijk vier besmettingen tijdens proefconcert André Hazes

Er zijn mogelijk vier mensen besmet geraakt met het coronavirus tijdens het proefconcert van André Hazes op 7 maart in de Ziggo Dome. Het concert was onderdeel van een serie proefevenementen van Fieldlab Evenementen. Tijdens het dancefeest, een dag eerder, zijn geen mensen besmet.

Eerder organiseerde Fieldlab Evenementen – een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid – al een congres, een theatervoorstelling van Guido Weijers en twee voetbalwedstrijden. Dit wordt gedaan om te kijken hoe evenementen veilig georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis.

Er was bij de evenementen sprake van het hoogste opkomstcijfer voor de tweede test tot nu toe. Ruim 84 procent van de bezoekers van het Back to Live-dance event en 86 procent van de bezoekers van het concert van Hazes hebben een tweede coronatest ondergaan. Bij de eerdere proeven lag dat aantal op een kleine 80 procent en 82 procent.

Voorafgaand aan de evenementen moesten alle bezoekers ook een test ondergaan. Voor het dancefeest werden elf mensen positief getest, voor het concert zeven. Die mensen mochten niet naar binnen. “Van één persoon is bekend dat deze besmet is geraakt tussen de pré-test en het evenement zelf, maar deze persoon was niet besmettelijk tijdens het evenement”, aldus de organisatie. Vier mensen werden na afloop van het concert positief getest, maar het is niet zeker of de besmetting op het evenement heeft plaatsgevonden. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Arts-microbioloog Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen, noemt het aantal mensen dat is komen opdagen voor de tweede test bemoedigend. “In totaal hebben we nu bij de eerste zes events 41 positieve testresultaten ‘afgevangen’, waarmee we ook 41 mogelijke besmettingsbronnen hebben weten te weren”, aldus Voss. “In totaal zijn er nu na zes events vijf mogelijk nieuwe gevallen gevonden, wat volledig binnen de verwachtingen is, zeker gezien het feit dat deze deelnemers naast het event ook nog gewoon in het leven staan en een mogelijke besmetting kunnen oplopen.”