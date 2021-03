Rutte zoekt alvast naar meerderheden voor herstelplan

Naast zijn eigen plannen voor een ‘nationaal herstelplan’, is VVD-leider Mark Rutte ook al plannen van andere partijen aan het verzamelen die daar mogelijk in passen. “Ik heb twee A4’tjes, waarop ik ongeveer beschrijf: wat zit er voor goede ideeën bij andere partijen”, zegt de lijsttrekker van de grootste partij. Hij ziet dit als een “vingeroefening” om straks in de formatie snel tot zo’n plan te komen.

Desgevraagd zegt Rutte dat er geen concept-regeerakkoord in zijn bureaula ligt. “Wat er ligt is een concept-herstelplan. Een eerste hoofdstuk van het regeerakkoord. Er zitten dingen in van alle partijen waarvan ik denk dat je ze erin zou moeten opnemen. Van alle partijen.” Al eerder kondigde Rutte aan dat hij met de formerende partijen snel tot zo’n plan moet komen. De kans is groot dat hij het voortouw zal nemen bij die formatie, want de VVD van Rutte lijkt met enige afstand de grootste partij te worden.

Hij noemt als voorbeeld de ‘New Deal’ van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, voorstellen die in verkiezingsprogramma’s staan en andere plannen die “partijen in debatten doen”. Hij wil deze suggesties toevoegen aan zijn eigen ideeën over de economie – specifiek de steunpakketten en hoe om te gaan met de schuldenberg van bedrijven – en hoe de zorg hersteld kan worden. Zo komt hij tot een “optelsom” aan voorstellen waar de nieuwe Tweede Kamer zich na de verkiezingen grotendeels achter kan scharen.

Daarmee kunnen de formerende partijen “een heel mooi plan samenstellen” dat ze na twee weken al aan de Kamer kunnen presenteren, denkt Rutte. “Zodat het niet alleen steun heeft van 80 of 90 zetels, maar 130 zetels.”