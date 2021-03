Stembureau waar De Jonge stemde: geen maatregelen nodig

Het stembureau waar minister Hugo de Jonge woensdag stemde, neemt geen maatregelen nu de bewindsman ná het stemmen in thuisquarantaine is gegaan. De Jonge had een melding van zijn corona-app gekregen dat hij mogelijk in contact is geweest met een besmet persoon.

Eerder had De Jonge gestemd bij stembureau 739, de drive-thru-stemlocatie in Rotterdam. Volgens voorzitter Okke Hoek van het stembureau zijn alle protocollen en maatregelen in acht genomen. “Handschoenen, mondkapjes, afstand bewaren, kuchschermen. Bovendien is het in de tent, dus semi-buiten. En de minister stemde vanuit zijn auto met een mondkapje op.” Hoek benadrukt dat het veilig is om te komen stemmen en dat deze stemlocatie dan ook gewoon openblijft.