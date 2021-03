NN North Sea Jazz Festival verplaatst naar volgend jaar

Het NN North Sea Jazz Festival 2021 wordt verplaatst naar 8, 9 en 10 juli volgend jaar. Dat heeft concertorganisator Mojo donderdag bekendgemaakt. Ook het openingsconcert van John Legend op donderdag 8 juli 2021 gaat niet door. Of dit concert ook verplaatst kan worden, wordt nog onderzocht. Het is het tweede jaar dat North Sea Jazz door corona niet doorgaat.

Tickets voor het festival in Rotterdam blijven geldig voor de volgende editie of kunnen teruggegeven worden; kaarthouders ontvangen nog aanvullende informatie per e-mail.

De organisatie nam de beslissing omdat duidelijk is geworden dat het niet mogelijk is in juli een volwaardig North Sea Jazz te organiseren. “Hoewel er volop gunstige ontwikkelingen zijn op het gebied van vaccinaties en sneltesten, blijven er te veel onzekerheden”, stelt festivaldirecteur Jan Willem Luyken. “Niet in het minst is het neerzetten van een sterk internationaal programma met Amerikaanse artiesten een te grote uitdaging. Om niet nog langer iedereen, met name het publiek, in onzekerheid te houden, kiest het festival ervoor om de knoop door te hakken.”

“Twee jaar op rij geen NN North Sea Jazz is een bittere pil voor iedereen: publiek, artiesten, leveranciers, crew, partners en de organisatie zelf. Maar het is de juiste beslissing. We hebben lange tijd goede hoop gehad en verschillende alternatieve scenario’s bekeken, waaronder een editie in het najaar.” Een enquête onder het vaste publiek gaf de doorslag. “Een overweldigende meerderheid sprak zijn voorkeur uit voor verplaatsen naar 2022. Dat is dan ook waar we nu volop gaan inzetten.”