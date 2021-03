VVD blijft grootste in Eindhoven, verschil met D66 slinkt

De VVD heeft opnieuw de meeste stemmen gekregen in Eindhoven, de vijfde stad van het land. D66 is opnieuw de tweede partij in de stad, maar het verschil tussen de twee partijen is veel kleiner geworden.

De VVD kreeg 19,7 procent van de stemmen in Eindhoven. Vier jaar geleden had de partij 18,8 procent van de Eindhovenaren achter zich weten te krijgen. D66 steeg van 15,8 procent naar 19 procent. Het verschil tussen de twee partijen is 887 stemmen. In Eindhoven hebben bijna 124.000 mensen gestemd.

De PVV zakte van 12,4 naar 9,6 procent, maar bleef de derde partij. Ook GroenLinks verloor flink, de partij ging in Eindhoven terug van 11,9 procent naar 7,5 procent.

Forum voor Democratie steeg in Eindhoven van 1,7 procent naar 4,7 procent. Ook debutant Volt kreeg 4,7 procent. Het verschil tussen die twee partijen is 72 stemmen in het voordeel van Forum voor Democratie.