Van Nieuwenhuizen wil opheldering over watergebruik datacentra

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil van de provincie Noord-Holland weten of de drinkwatervoorziening in gevaar komt door datacentra in Hollands Kroon. Die gebruiken enorme hoeveelheden water om hun apparatuur te koelen. Volgens de Telegraaf zouden de bedrijven bovendien chemicaliën toevoegen die in het milieu komen.

“We gaan goed uitzoeken hoe het zit”, zei de minister vrijdag na de ministerraad. Ze vond het bericht “nogal alarmerend overkomen”. De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen. Van Nieuwenhuizen gaat ervan uit dat de provincie en het waterschap goed naar de vergunningen kijken. “Die hebben dus ook de belangen van het drinkwater te borgen.”

De Telegraaf meldt op basis van interne stukken van de provincie dat de twee datacenters in Hollands Kroon volgens ambtenaren naar schatting 525 kuub drinkwater per uur gebruiken. Een huishouden van vier personen gebruikt per jaar gemiddeld bijna 200 kuub water.

Hollands Kroon wil toestemming geven voor de bouw van nog eens vijf datacentra. Als die draaien vrezen ambtenaren dat er in de provincie wel eens een zoetwatertekort kan ontstaan tijdens extreme weersomstandigheden. “Ik denk dat die verzoeken nu in ieder geval onder het vergrootglas liggen en we zullen er als Rijk met bijzondere belangstelling naar kijken”, zegt Van Nieuwenhuizen.

Techgiganten Google en Microsoft gebruiken de datacentra om hun internetdiensten draaiende te houden. De bedrijven zeggen zich aan de wet- en regelgeving te houden. Ze onderzoeken ook hoe in de toekomst minder water kan worden gebruikt. Eerder was er ook al kritiek op de grote hoeveelheden elektriciteit die de datacentra nodig hebben.