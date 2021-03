‘Grote versoepelingen na Catshuisberaad niet waarschijnlijk’

Het is niet waarschijnlijk dat het kabinet aankomende week veel coronamaatregelen gaat versoepelen, zeggen ingewijden. De meest betrokken ministers overleggen zondag daarover op het Catshuis en aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie over corona met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Bronnen denken niet dat versoepelingen die eerder werden genoemd er allemaal komen.

Tijdens de vorige persconferentie over corona zei De Jonge dat er eind maart mogelijk weer meer kan, mits de coronacijfers dat toelaten. Zo zouden de terrassen “rond Pasen” weer open kunnen en hogescholen en universiteiten studenten weer deels kunnen toelaten. Ook zou er wellicht meer ruimte komen voor de detailhandel. Verder zou het kabinet met een nieuw reisadvies komen voor de meivakantie en mogelijk ook de zomervakantie.

Maar het aantal coronabesmettingen loopt weer flink op. De afgelopen dagen steeg dit tot boven de 7000. Ook is het zogeheten reproductiegetal weer gestegen. Nu steken honderd coronapatiƫnten gemiddeld 113 anderen aan. Verder blijft het aantal bezette ziekenhuisbedden hoog.

Tegelijkertijd neemt de politieke roep om versoepelingen toe. D66-leider Sigrid Kaag zei vrijdag dat de avondklok “er heel snel af moet”, omdat de naleving ervan moeilijker wordt zodra de zomertijd ingaat. Dat is vanaf volgend weekend. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) was vorige week ook optimistisch dat het hoger onderwijs weer deels open kan eind deze maand. D66 steeg vorige week na de verkiezingen naar 23 zetels. De nieuwe politieke verhoudingen worden volgens bronnen mogelijk zichtbaar in het overleg.

Ook vanuit de maatschappij klinkt de vraag om versoepelingen steeds luider. Zo neemt het aantal studenten met depressies en burn-outs toe en staat ook bij horecaondernemers het water tot de lippen. Het afwegen van die belangen met de oplopende coronacijfers is voor het kabinet een “duivels dilemma”, aldus ingewijden.

Het kabinet kondigde tijdens de vorige persconferentie van 8 maart enkele aanpassingen van de coronaregels aan. Zo mogen winkels meer klanten op afspraak ontvangen en kunnen kinderen tot 12 jaar weer naar zwemles. Ook mogen mensen vanaf 27 jaar weer in groepjes van 4 buiten sporten en bewoners van verpleegtehuizen die zijn gevaccineerd mogen 2 bezoekers ontvangen.