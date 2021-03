De Jonge: advies aan kabinet te testen na besmetting Keijzer

Het advies aan de leden van het demissionaire kabinet is om zich te laten testen op corona, nu bij staatssecretaris Mona Keijzer een besmetting is vastgesteld. De regeringsploeg hoeft niet in quarantaine, zei minister Hugo de Jonge maandag. Keijzer was vrijdag bij de wekelijkse ministerraad, maandag liet ze weten positief te hebben getest.

Het RIVM maakt onderscheid tussen drie categorie├źn, wanneer er in je omgeving iemand is besmet met corona. “Als je in dezelfde ruimte verkeert, dan geldt dat als een categorie-3 contact: overige contacten”, legt De Jonge uit.

“Dan moet je jezelf in de gaten houden. Dan hoef je niet in quarantaine, maar je moet je klachten in de gaten houden. Het advies is om te testen op dag vijf na het risicovolle contact. Dat zou woensdag zijn, dus dat is het advies aan de collega’s.”

Het is niet uitgesloten dat er alsnog voor sommige bewindslieden een quarantaine-advies volgt, als zij bijvoorbeeld een melding krijgen in de app CoronaMelder. “Dan is het advies, thuisblijven. Dan ben je wat dichter bij elkaar geweest”, aldus De Jonge.