Wakker Dier: ook Lidl stapt over op uitsluitend scharrelkip

Supermarktketen Lidl stopt met het verkopen van kip zonder keurmerk, meldt Wakker Dier. Volgens de dierenrechtenorganisatie heeft in 2023 alle kip van de supermarkt minimaal één zogeheten Beter Leven-ster van de Dierenbescherming, wat betekent dat er alleen nog scharrelkip verkocht zal worden.

Het besluit heeft invloed op het leven van miljoenen kippen, zegt de organisatie. “Die meer ruimte krijgen en eindelijk naar buiten mogen. Fantastisch dat Lidl deze stap zet”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Wakker Dier pleit al jaren voor een beter leven voor kippen. De organisatie was blij verrast toen marktleider Albert Heijn begin maart aankondigde vanaf 2023 alleen nog scharrelkip te verkopen. Nu kies ook Lidl voor het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Hilhorst: “Dit zijn de grootste stappen voor dierenwelzijn sinds jaren in supermarktland.”

Op dit moment heeft de meeste kip in de Nederlandse supermarkt geen keurmerk voor dierenwelzijn. Volgens Wakker Dier leven ze in volle schuren met dertien tot zeventien kippen per vierkante meter, vaak zonder daglicht. “De kippen komen nooit buiten, behalve op weg naar de slacht.”