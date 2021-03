Aantal nieuwe coronagevallen gedaald afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal voor de tweede dag op rij gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6572 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 49. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 15 overlijdens geregistreerd.

In Amsterdam en Rotterdam werden de meeste besmettingen vastgesteld afgelopen etmaal, respectievelijk 233 en 195. In Den Haag werden 180 nieuwe coronagevallen geteld, in Utrecht 95 en in Tilburg 87.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 16.300 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.