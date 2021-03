Aboutaleb: ramadan nooit reden voor aanpassing avondklok

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad laten weten dat de ramadan nooit de reden is om de avondklok aan te passen. Hij reageert hiermee op de ophef die was ontstaan na de vergadering maandag van het Veiligheidsberaad. Daarin werd gesproken over de avondklok in relatie tot de zomertijd.

Aboutaleb vreest dat de handhaving van de avondklok problematisch zal zijn als het nog licht is en veel mensen door het mooie weer buiten zijn. “Terloops heb ik aangegeven dat over enkele weken ook de ramadan is. Dat laatste is gemeld als feit en nooit als reden om de avondklok aan te passen aan de ramadan of, zoals hier en daar is gesuggereerd, dat moslims ten aanzien van de avondklok een uitzondering zouden moeten krijgen. Nimmer gezegd, ook niet bedoeld”, aldus de Rotterdamse burgemeester.

Er ontstond politieke ophef omdat Aboutaleb na afloop van het Veiligheidsberaad had gezegd dat mensen met de ramadan graag hun familie willen bezoeken en dat hij hoopt dat er tegen die tijd meer versoepelingen zijn. Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf noemde de uitspraken ‘absurd’ en ook Geert Wilders van de PVV reageerde verbolgen. Aboutaleb benadrukt in de brief dat hij vindt dat alle burgers de coronamaatregelen moeten naleven en dat moslims geen uitzondering hierop zijn.