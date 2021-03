Zedenpolitie onderzoekt filmpje van Mocro Maffia-acteurs

De zedenpolitie van Amsterdam onderzoekt een filmpje van Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20). In de video, die rondgaat op Twitter, zouden de acteurs een fan hebben uitgedaagd tijdens een Instagram Live-sessie tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Volgens twitteraars is de jongen 11 of 12 jaar oud.

De zedenpolitie van Amsterdam bevestigt dat de zaak bekend is en in behandeling is. Meer kan de woordvoerder er nog niet over zeggen. “Dat is in deze fase echt nog te vroeg.”

Bilal en Oussama hebben zelf nog niet gereageerd op de clip. Hun management was niet direct bereikbaar voor commentaar.